La venezolana Laser anuncia ruta hacia Madrid con escala en Cartagena tras cancelaciones

1 minuto

Caracas, 5 dic (EFE).- La aerolínea Laser anunció este viernes una nueva ruta entre Venezuela y España, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que empezará a operar desde el próximo miércoles, 10 de diciembre, como una alternativa tras la serie de cancelaciones de vuelos desde y hacia territorio venezolano de las últimas dos semanas.

Laser informó de que diseñó «una alternativa de conexión» para los pasajeros con reservas confirmadas, ante «la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos» entre Venezuela y España, según indicó en un comunicado publicado en Instagram. EFE

