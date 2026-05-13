La venta de coches en Puerto Rico en abril pasado fue 27 % menos ante al mismo mes de 2025

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San Juan, 13 may (EFE).- La venta de vehículos en Puerto Rico en abril pasado fue de 7.652 unidades, una drástica disminución de 27,28 % ante los vendidos el mismo mes de 2025, informó este miércoles el Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), organización que representa la industria automotriz en la isla.

«Al igual que en el periodo anterior, el desempeño actual responde, en gran medida, a una base de comparación excepcionalmente alta registrada el año pasado, cuando el mercado experimentó un volumen de ventas atípico ante la expectativa de nuevos aranceles», señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en un comunicado.

Guerra detalló que algunos de los marcadores de la drástica baja son la inflación impulsada por los costos de combustible y una desaceleración en sectores clave como la construcción y el índice de actividad económica, tanto a nivel local como en la economía global.

Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante abril fueron los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 83,44 %, en comparación con el mismo mes del pasado año.

Otro de los segmentos con cambios notables fue el de sedanes compactos y premiums, con una reducción de 54,68 %.

Por otro lado, el segmento de van registró una merma de 26.72 %, frente al año anterior.

Durante los meses de enero a abril se vendieron 31.327 unidades, en comparación con 40.114 unidades durante el mismo periodo en 2025, lo que equivale a una reducción de 21,91 %.

GUIA es una organización independiente, sin fines de lucro, que se creó en 2006 con el fin de atender asuntos que atañen directamente a la industria automotriz, así como asuntos relacionados con la economía general de Puerto Rico. EFE

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