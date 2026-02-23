La ventisca histórica en Nueva York da paso a una batalla campal de bolas de nieve

4 minutos

Nora Quintanilla

Nueva York, 23 feb (EFE).- La ventisca histórica de casi 24 horas que ha azotado Nueva York dio paso este lunes a una batalla campal de bolas de nieve en un parque del sur de Manhattan, donde medio millar de personas se entregaron a la diversión mientras la ciudad intenta retomar su normalidad bajo un grueso manto blanco.

Washington Square Park, epicentro de la zona universitaria coronado por un arco del triunfo, parecía un escenario de película: a ratos ‘300’, por los grupos que se enfrentaban al grito de ‘Let’s go!’ (Vamos), y a ratos ‘Matrix’, por los proyectiles que pasaban a derecha e izquierda de los presentes, obligando a contonearse para esquivarlos.

«Ahora toca divertirse un poco después de la emergencia», comentó Olivia, una joven vestida de pies a cabeza con ropa de esquí que observaba y grababa con su celular desde los márgenes de la batalla convocada por redes sociales, en la que una multitud mayoritariamente masculina y veinteañera se ensañaba sin piedad.

La acción predominaba en el parque, con ‘tiradores’ subidos en árboles e incluso encima de las instalaciones de aseos públicos, hasta el punto de que algunos participantes estaban tan mojados que habían tenido que quitarse todas sus capas de abrigo, excepto la ropa interior, desafiando las temperaturas gélidas a base de adrenalina.

Pero había espacio para todos. Los más pequeños, supervisados por sus padres, correteaban por los jardines y construían muñecos de todos los tamaños o se deslizaban en trineos; familias y amigos paseaban y saltaban por la nieve aún crujiente, y los perros, equipados con chaquetas y patucos, se reencontraban moviendo la cola.

Una inusual calma

Y es que la primera ventisca en casi una década en Nueva York, que ha dejado acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en algunos puntos, obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia, un veto al tráfico rodado y suspender las clases, lo que ha mantenido en una inusual calma a la ciudad que nunca duerme.

Tras una alarma que sonó en todos los celulares a las ocho de la tarde, el fenómeno meteorológico se intensificó durante la madrugada, con fuertes y peligrosos vientos que agitaban los copos en el aire impidiendo la visibilidad, aunque para muchos fue posible escuchar truenos y ver el cielo iluminado por los relámpagos.

El alcalde, Zohran Mamdani, dijo este lunes haber aplicado las lecciones de la última tormenta invernal, sucedida hace unas dos semanas y que dejó una veintena de fallecidos, al ampliar el número de «centros de calor» en el que se pueden refugiar las personas sin techo y reforzar las labores de retirada de nieve de las calles, entre otras medidas.

Este lunes por la tarde, al cesar la nevada y asomarse algún rayo de sol, los neoyorquinos se afanaron en salir de casa, ya fuera con una pala en mano para despejar las acercas delante de sus edificios y comercios, para ir a comprar comida tras una noche sin repartidores a domicilio, o simplemente para disfrutar de las vistas.

«Este es uno de los peores inviernos de los últimos años, el frío y la nieve son un engorro, pero al menos las pilas de nieve acumuladas en las calles no se verán sucias por unos días», comentaba una vecina que salía a pasear a su perro cerca del parque, haciéndose eco de una de las grandes quejas del inicio de año.

La próxima semana están previstas nuevas nevadas y bajas temperaturas que impedirán que se derrita la nieve rápido, por lo que, al menos unos días más, Nueva York puede olvidar que el blanco en algún momento se volverá gris oscuro y que, debajo de este, hay una capa de residuos esperando ser recogidos. EFE

nqs/jco/cda

(foto) (vídeo)