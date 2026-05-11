La versión de los Simpson doblada al francés de Quebec vuelve a estar disponible en Canadá

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Toronto (Canadá), 11 may (EFE).- La versión doblada al francés de Quebec de la popular serie de televisión Los Simpson volverá a las pantallas tras el acuerdo anunciado este lunes entre la compañía Bell Media y Disney Entertainment para emitir la temporada 36.

Los Simpson en francés de Quebec estaba abocada a su desaparición después de que la compañía Corus Entertainment, que tenía los derechos de emisión en Canadá, decidiese no renovar el acuerdo con Disney Entertainment al concluir la temporada 35.

Tras la decisión de Corus Entertainment, los seguidores de la serie en Quebec iniciaron una petición en línea para exigir la emisión de una versión en el francés de la provincia canadiense en vez de la versión en francés europeo.

Además de expresiones y acentos locales, la versión quebequesa incorpora los nombres de políticos locales, lugares de la provincia y hechos históricos de Quebec.

La petición recogió miles de firmas y provocó que la rival de Corus Entertainment, Bell Media, decidiese adquirir a Disney Entertainment los derechos de emisión de Los Simpson y doblar al francés de Quebec su temporada 36.

En Estados Unidos, Los Simpson fue renovada hasta la temporada 40. EFE

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