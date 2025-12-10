La vicepresidenta de Venezuela dice que Nobel a Machado es un premio «manchado en sangre»

Caracas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró este miércoles que el Nobel de la Paz otorgado en Oslo a la líder opositora María Corina Machado es un «premio manchado en sangre».

Durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que la ceremonia de este premio fue un «velorio» y un «fracaso total», al indicar que Machado no se presentó, aunque su hija Ana Corina Sosa indicó que la exdiputada llegará en «unas horas» a Oslo.

La funcionaria atribuyó la ausencia de la opositora al «miedo», porque en Noruega -añadió- la gente salió a protestar en las calles contra «un premio manchado en sangre».

«¿Quiénes se congregaron en ese premio? Los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino. Allí fueron a aplaudir un premio sangriento (…). Los genocidas que fueron al Nobel de la Paz realmente lo que hicieron fue desprestigiar un premio que está bien desprestigiado ya», señaló Rodríguez.

Este miércoles, en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una «democracia» en el país.

Por su parte, Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los «héroes» que luchan por la «libertad» de ese país, así como a «los líderes del mundo» que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, que recogió el galardón en su nombre.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».EFE

