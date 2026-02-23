La violencia paramilitar obliga al cierre temporal de una joya turística de Colombia

Extorsiones y amenazas de un grupo paramilitar obligaron al cierre temporal del parque natural Tayrona, una joya turística y territorio sagrado de comunidades indígenas en el norte de Colombia, dijo el jueves el ministro de Defensa.

Ubicado en la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el mar Caribe, el Tayrona es uno de los principales destinos turísticos del país, aunque también epicentro de disputas entre organizaciones armadas ilegales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las extorsiones y presiones por parte de «Los Pachenca», un grupo paramilitar que también es conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, forzaron el cierre temporal del parque.

Parques Naturales, la entidad encargada de administrar el lugar, aseguró el martes que vetó el acceso al público debido a factores como inundaciones y tensiones de sus funcionarios con indígenas que habitan en la zona.

Sánchez aseguró que los paramilitares ejercen presión a las comunidades locales para que «actúen en contra» de las autoridades. Se trata de un «actor criminal silencioso», aseguró a medios.

Parques Naturales había denunciado que en algunas zonas del parque fueron instalados puntos de control en los que los habitantes hacían «cobros no autorizados» a los turistas. También advirtió de «violencia» y amenazas contra los guardaparques.

Las molestias de las comunidades empezaron con el cierre temporal de un sector que había sido afectado por inundaciones y la intervención de la fuerza pública para detener una construcción ilegal, explicó a Caracol Televisión el director de esa entidad, Luis Martínez.

La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada la playa costera más alta del planeta, y en ella habitan milenarias civilizaciones.

Colombia vive el peor pico de violencia en una década. El presidente Gustavo Petro ha intentado negociar la paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Defensores de derechos humanos denuncian que esta agrupación sostiene frecuentes enfrentamientos por el control territorial con el Clan del Golfo, el mayor cártel del narcotráfico del país con el que el gobierno dialoga en Catar.

Parques Naturales no precisó en qué fecha volverá a abrirse el Tayrona a los visitantes. El ministro Sánchez aseguró que el cierre podía durar dos semanas.

