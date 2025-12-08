La violencia se recrudece en el este de la RDC pese al acuerdo de paz promovido por Trump

3 minutos

Ginebra, 8 dic (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este lunes que la violencia armada en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC) se recrudece de forma alarmante, a pesar de que este país y Ruanda sellaron hace pocos días un acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin a este conflicto.

Concretamente, los combates se han reavivado en la provincia de Kivu del Sur, causando numerosas víctimas, desplazando a un gran número de civiles y haciendo muy difícil brindar asistencia a los heridos o trasladarlos a centros médicos, dijo la organización humanitaria, que tiene personal en la zona.

Un equipo del CICR y de la Cruz Roja congolesa ha transportado a 21 personas heridas, incluidos siete niños, a la ciudad de Uvira (a unos 40 kilómetros donde fueron impactados), cuyo hospital lleva meses reforzando para que sea capaz de atender un gran flujo de heridos.

«Con el empeoramiento de la situación, enviaremos un equipo quirúrgico de emergencia adicional para ayudar a gestionar el creciente número de heridos que están siendo ingresados», señaló el CICR, que teme que «muchos de los heridos no reciban la atención médica que necesitan desesperadamente».

El nuevo giro de violencia en este conflicto se produce días después de que, con el auspició del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los presidentes de la RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran un acuerdo de paz en Washington para detener un conflicto que durá más de un cuarto de siglo y que actualmente enfrenta al Ejército congolés y al grupo armado M23.

Varias investigaciones internacionales independientes ha probado que el M23 ha recibido apoyo de Ruanda en este conflicto, que se desarrolla en una región apartada del inmenso país que es la RDC, pero que al mismo tiempo es sumamente rico en minerales indispensables para la producción de tecnología.

Mientras tanto, el jefe de la oficina del CICR en Uvira, Djibril Mamadou Diallo, denunció desde esta localidad que «muchos hombres, mujeres y niños se encuentran atrapados por los combates, que tienen lugar a lo largo de múltiples líneas del frente».

«Algunos han permanecido escondidos en sus casas durante varios días, y aunque decenas de miles de civiles lograron huir, fue un éxodo no deseado para personas que ya vivían en circunstancias frágiles. De un día para otro tuvieron que abandonarlo todo y echarse a la carretera”, comentó.

Según Trump, que se ha presentado como mediador entre la RDC y Ruanda, el acuerdo debe dar lugar a un alto el fuego permanente, al desarme de las fuerzas no estatales, al retorno de los refugiados y a la rendición de cuentas de quienes hayan cometido atrocidades.

También adelantó que Estados Unidos tendrá acceso a los minerales estratégicos en la región en conflicto y que para ello planea involucrar a grandes empresas de su país. EFE

is/fpa

.