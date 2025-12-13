La visita de Messi a un estadio de Calcuta concluye con disturbios

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la partida anticipada del jugador y disturbios, con los espectadores denunciando una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre.

Horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

«Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio», lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

«Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos», se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad «se hacían selfis» con el jugador.

– Jefe de la organización detenido –

Las autoridades señalan a la organización del evento.

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró «conmocionada» por la mala organización

«Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente», escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que «el jefe de la organización» había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad una inmensa estatua (21 metros) de Messi alzando la Copa del Mundo.

El argentino, acompañado de sus compañeros en el Inter Miami Rodrigo de Paul y Luis Suárez, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

