La vivienda en México se aprecia el 8,4 % en el primer semestre de 2025

Ciudad de México, 11 ago (EFE).- La vivienda en México registró una apreciación del 8,4 % en el primer semestre de 2025, con un valor mediano estimado en 1,2 millones de pesos (unos 60.000 dólares), informó este lunes la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

De acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda, el segundo trimestre por sí solo mostró un incremento del 8,7 %, en comparación anual, en medio de un entorno económico débil, con un crecimiento de la economía mexicana del 0,1 %, tasas hipotecarias promedio del 11,64 % y una inflación del 4,3 %.

La SHF precisó que, entre enero y junio, el valor promedio de una vivienda adquirida con crédito hipotecario fue de 1.862.524 pesos (unos 93.126 dólares) y el precio mediano se ubicó en 1.200.000 pesos (casi 60.000 dólares).

En el mismo periodo, los avalúos realizados disminuyeron el 3,8 % anual.

Por segmento y en el acumulado semestral, la vivienda usada subió el 8,6 % y la nueva el 8,2 %; 63,3 % de las operaciones correspondieron a casas usadas y 36,7 % a nuevas.

Por tipología, el índice para casas solas avanzó el 8,7 % y el de casas en condominio y departamentos el 8,2 %.

En el rango de precios, la vivienda económico-social se apreció el 10,7 %, mientras que la media-residencial lo hizo el 7,2 %.

La distribución de los precios muestra que un 25 % de las transacciones se realizaron en 775.796 pesos (unos 38.790 dólares) o menos; un 50 % en 1.200.000 pesos (casi 60.000 dólares) o menos; y un 75 % en 2.182.868 pesos (alrededor de 109.143 dólares) o menos.

“El valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 8,7 % en el segundo trimestre del año. En el acumulado anual, el precio de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8,4 %”, señaló un comunicado de la entidad financiera de desarrollo.

Por zonas metropolitanas, en el primer semestre destacaron los crecimientos en Tijuana (10,9 %), León (10,7 %), Guadalajara (10,5 %) y Monterrey (9,3 %), mientras que para la región del Valle de México, que incluye a la capital Ciudad de México, Estado de México y algunas localidades del estado de Hidalgo, el alza fue de 5,2 %.

A nivel estatal, 23 estados mexicanos superaron la variación nacional y nueve quedaron por debajo; los mayores incrementos se observaron en Quintana Roo (13,5 %), Tlaxcala (13,4 %) y Baja California Sur (12,4 %), mientras que la Ciudad de México avanzó el 4,9 %. EFE

jsm/jrg