La Yihad Islámica palestina secunda la respuesta de Hamás al plan de Trump

Jerusalén, 4 oct (EFE).- La Yihad Islámica palestina anunció este sábado que secunda la respuesta del grupo islamista Hamás al plan estadounidense para Gaza, que ese grupo respaldó con la condición de abrir antes un periodo de negociaciones sobre algunos aspectos del mismo.

La respuesta dada por Hamás al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, «es una expresión de la posición de las fuerzas de resistencia palestinas», dice esta milicia palestina en un comunicado difundido en sus canales.

«El movimiento de la Yihad Islámica en Palestina ha participado con responsabilidad en las consultas que llevaron a la adopción de esta decisión», añade.

Hamás anunció este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, y pidió abrir negociaciones sobre algunas partes de dicho plan.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantiene bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del acuerdo.

Varios medios israelíes aseguraron este sábado de que el Ejército de Israel ha cambiado sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y ha detenido su ofensiva en la capital del enclave siguiendo instrucciones del Gobierno israelí.

Antes de ese presunto cambio de estrategia del Ejército, pero después de que Hamás anunciara su disposición a negociar el plan de Trump, Israel siguió atacando esta madrugada la Franja de Gaza, con bombardeos que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos tres niños, según fuentes médicas. EFE

