Lagarde subraya la importancia de la independencia de los bancos centrales en foro en EEUU

Washington, 23 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, subrayó en un foro en Washington la importancia de que los bancos centrales mantengan su independencia del poder político.

«Sin esa independencia protegida, apreciada y celebrada, así como protegida por la rendición de cuentas, no creo que fuéramos capaces de responder como lo hemos hecho hasta hora de controlar la inflación y de responder a las expectativas de inflación. Creo que está en el ADN de un banco central eficiente. Y, como saben, no es una receta para el éxito total, y no debe verse de forma aislada; creo que esto no se logra sin la rendición de cuentas», dijo hoy Lagarde en un foro de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE) celebrado en la capital estadounidense.

Sus declaraciones se producen en medio de dudas sobre el rumbo de la Reserva Federal ante presiones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Lagarde, no se trata de que los bancos centrales gocen de «una independencia sin control», sino de «una independencia con una fuerte consideración de la responsabilidad ante los representantes del pueblo», y puso como ejemplo de ello sus comparecencias ante el Parlamento Europeo.

La presidenta del BCE consideró que es «sumamente injusta y falsa» la noción de que los bancos centrales «viven en una torre de marfil y no entienden ni tienen idea de lo que ocurre en sus economías».

«Si miro a la institución que mejor conozco, el BCE; en primer lugar, tenemos contacto constante con el mundo corporativo, ya sean empresas financieras o no financieras. En segundo lugar, salimos mucho y nos comunicamos con ellos. Y realmente pido a los miembros de mi junta directiva que vayan a la base, al supermercado, y que comprendan los entresijos de la vida», añadió Lagarde, que consideró que la labor de las instituciones de política monetaria «tiene que estar arraigada en la vida real», y que eso también «forma parte de esa responsabilidad».

Los comentarios de Lagarde sobre la independencia y rendición de cuentas de los responsables de los bancos centrales llegan en un momento de incertidumbre acerca del futuro desempeño de Kevin Warsh, candidato a presidir la Reserva Federal nombrado recientemente por Trump.

Este mismo mes, Trump designó a Warsh para sustituir en mayo al actual presidente del órgano, Jerome Powell, sobre el que el republicano ha ejercido una presión sin precedentes para que rebaje aún más los tipos de interés, abriendo una investigación por supuestos sobrecostes en la renovación de la sede del banco central estadounidense y llegando a decir que alguien que no esté de acuerdo con él «jamás será presidente de la Fed».

En cualquier caso, analistas y mercados parecen haber recibido positivamente la candidatura de Warsh, al que consideran capaz de mantener la independencia de la Fed. EFE

