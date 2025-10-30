Las acciones de Meta se hunden casi un 12 % en Wall Street

1 minuto

Nueva York, 30 oct (EFE).- Las acciones de la tecnológica Meta se hunden más del 12 % tras la apertura este jueves de Wall Street, después de anunciar el miércoles, tras el cierre del mercado, sus resultados hasta septiembre.

Siete minutos tras la apertura del parqué estadounidense, las acciones de Meta se hunden el 11,93 %, después de anunciar un beneficio neto acumulado de 37.690 millones de dólares entre enero y septiembre, un 9 % menos interanual.

La compañía explicó que había provisionado 15.930 millones de dólares ante las posibles consecuencias del polémico plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresa estadounidense, propietaria de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, registró una facturación acumulada de 141.073 millones de dólares, un 21 % más.

También presentó cuentas al cierre Alphabet, la matriz de Google y YouTube, que reportó un beneficio acumulado de 97.715 millones de dólares entre enero y septiembre, un 32,7 % más, con una facturación acumulada de 289.007 millones, un 13,9 % superior.

Sus acciones son acogidas de forma favorable por el mercado y subían un 2,61 %.

Por último, el gigante tecnológico Microsoft se deja un 2,28 %, después de anunciar un beneficio de 27.747 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un 12 % más.

Solo en el día de ayer, tres de las denominadas siete magníficas de Wall Street dieron a conocer sus cuentas y hoy lo harán otras dos más, Amazon y Apple. EFE

