Las autoridades francesas piden la retirada de juguetes con arena tras detectar amianto

París, 26 feb (EFE).- Las autoridades francesas pidieron este jueves la retirada de la venta de juguetes para niños a base de arena debido a la detección en algunos de amianto, al tiempo que recomendaron a los padres que tomen precauciones.

El aviso lo dio hoy la Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Control del Fraude (DGCCRF) en su sitio en internet.

«Ante la presencia de amianto en ciertos juguetes infantiles de arena», la DGCCRF recomendó en su web «a profesionales y padres que tomen precauciones respecto a los riesgos para la salud», al tiempo que informó a los primeros «de la necesidad de suspender su venta» y aconsejó a los segundos «no comprar juguetes que contengan arena y, si ya poseen alguno, dejar de usarlos».

«Los productos afectados incluyen, por ejemplo, juguetes que contienen arena de colores para actividades creativas y arena para modelar, también conocida como ‘arena mágica'», señaló la DGCCRF.

Explicó que esta investigación en Francia se inició tras una alerta dada por las autoridades australianas que habían detectado amianto en 32 juguetes de arena (‘mágica’, para dibujar y para modelar) vendidos por cinco marcas. Varias autoridades europeas realizaron posteriormente sus propias comprobaciones, revelando que los juguetes vendidos en el mercado europeo también están afectados.

Para clarificar cuáles son los juguetes afectados, las autoridades francesas han facilitado una lista en el sitio web Pappel Conso.

La presencia de amianto en estos juguetes probablemente esté relacionada con la presencia natural de amianto en ciertas rocas o depósitos de arena de donde se extrae la arena para estos juguetes, según la DGCCRF.

Ahora bien, la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES), en colaboración con expertos en toxicología de los Centros de Control de Envenenamiento, indicó que, según la información disponible, no existe un riesgo inmediato para la salud infantil debido a la presencia de amianto en la arena de los juguetes retirados, señaló la DGCCRF.

El término amianto se refiere a un grupo de fibras minerales con propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas fibras se utilizaron ampliamente en la industria de la construcción hasta 1997, cuando se prohibió su uso en Francia.

El amianto es cancerígeno y puede tener graves consecuencias para la salud, en particular problemas pulmonares, si se inhala.EFE

