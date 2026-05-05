Las autoridades tunecinas suspenden las actividades de la ONG Abogados sin Fronteras

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Túnez, 5 may (EFE).- Las autoridades de Túnez ordenaron este martes la suspensión de las actividades de la organización Abogados sin Fronteras en el país magrebí, informó la entidad no gubernamental en un comunicado, en el que no precisó si se trata de una cancelación temporal o indefinida.

Abogados sin Fronteras, que explicó que recibió la noticia a través de una «resolución gubernamental», condenó la decisión, al considerarla «un ataque injustificado a la libertad de acción de la sociedad civil y una clara persecución de los espacios independientes que trabajan en pro del interés público y promueven los valores de solidaridad, justicia y Estado de derecho».

Asimismo, afirmó que la suspensión no entra en «un marco jurídico transparente ni en un proceso participativo», sino que refleja «una dinámica de restricción de las iniciativas ciudadanas y debilitamiento de su papel fundamental en la sociedad».

La organización reivindicó su «pleno derecho a defenderse» y a tomar «todas las vías legales y judiciales disponibles» ante las autoridades competentes para «impugnar» la decisión.

La ONG fue suspendida apenas dos semanas después de la cancelación de funciones, por un período de 30 días, de la Liga Tunecina para la defensa de los Derechos Humanos (LTDH), organización histórica de la sociedad civil tunecina y Premio Nobel de la Paz en 2015, compartido con otras tres asociaciones del país.

Tras la medida contra la LTDH, Abogados sin Fronteras condenó la suspensión de la que calificó como la «decana de las asociaciones de derechos humanos en el mundo árabe y el continente africano», ya que -dijo entonces- refleja «una preocupante tendencia a silenciar las voces independientes y críticas».

También la Unión Europea expresó su «preocupación» y reafirmó el compromiso del bloque comunitario con Túnez, por lo que -señaló- «seguirá apoyando a su pueblo en los esfuerzos por consolidar instituciones democráticas y promover los derechos humanos».

Además, instó a las autoridades a «que restablezcan las condiciones necesarias para que el pluralismo y las voces independientes puedan contribuir al desarrollo del país».

A la condena se sumaron numerosas organizaciones nacionales e internacionales, así como sindicatos, activistas y destacadas personalidades de la sociedad civil.

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la represión a la disidencia y a voces críticas. EFE

sb/mgr