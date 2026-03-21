Las cárceles de Turquía superan en más de un 35 % su capacidad pese a las excarcelaciones

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Ankara, 21 mar (EFE).- El número de reclusos en las más de 400 cárceles de Turquía, con una capacidad total de casi 305.000 plazas, ascendió a unos 413.000 internos, a pesar de la liberación de alrededor de 50.000 presos tras la entrada en vigor de una nueva normativa en 2025.

Según datos de marzo de 2026 publicados este sábado por la Asociación de la Sociedad Civil en el Sistema Penal (CISST), organización dedicada a mejorar los derechos de los reclusos, las prisiones están un 35 % por encima de su capacidad, con unos 108.000 internos más de los que pueden albergar.

El hacinamiento agrava las condiciones de vida en prisión y eleva los riesgos para los reclusos enfermos, ancianos y menores, según esas asociación.

Las cifras de CISST indican que en los centros penitenciarios hay unos 500 reclusos con discapacidad, más de 6.500 mayores de 65 años y unos 4.500 menores de entre 12 y 18 años, entre ellos 216 niñas.

El número de mujeres encarceladas es de casi 20.000, mientras que 891 niños menores de seis años viven en prisión junto a sus madres.

Más allá de las cifras, la presencia de políticos, periodistas y activistas encarcelados sigue siendo otro foco de preocupación.

Pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional de Turquía que exigen su liberación inmediata, el empresario y activista Osman Kavala ha entrado en su octavo año en prisión, mientras que el político kurdo Selahattin Demirtaş lleva encarcelado nueve años y medio.

Una nueva legislación aplicada en 2025 contempla la excarcelación anticipada de personas mayores o con enfermedades graves, pero ha sido criticada por partidos y activistas prokurdos por excluir a condenados por delitos relacionados con el terrorismo, una categoría que afecta a muchos opositores y activistas.EFE

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