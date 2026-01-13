Las catástrofes naturales causan daños de 224.000 millones de dólares en 2025

Fráncfort (Alemania), 13 ene (EFE) .- Catástrofes naturales como incendios, inundaciones y terremotos causaron en 2025 pérdidas de 224.000 millones de dólares (unos 191.450 millones de euros), de las cuales 108.000 millones de dólares (92.308 millones de euros) estaban asegurados, según cifras que la reaseguradora Munich Re.

La reaseguradora muniquesa Munich Re informó este martes de que los daños por desastres naturales bajaron en 2025 respecto al 2024, cuando llegaron a 368.000 millones de dólares (314.530 millones de euros), de los cuales 147.000 millones de dólares (125.641 millones de euros) estaban asegurados.

Los desastres causados por el clima contabilizaron el 92 % de todas las pérdidas en 2025 y el 97 % de las pérdidas aseguradas.

Unas 17.200 personas murieron en 2025 como consecuencia de las catástrofes naturales, muchas más que el año anterior (11.000 muertos en 2024).

No obstante, la cifra de muertos se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años de 17.800 muertos y de los treinta últimos años de 41.900 muertos.

Los incendios en el área de Los Ángeles (EEUU) en enero del año pasado son con diferencia el desastre natural más costoso de 2025 con unas pérdidas de 53.000 millones de dólares (45.300 millones de euros), de las cuales 40.000 millones de dólares estaban asegurados (34.188 millones de euros).

Munich Re considera que se trata del incendio más caro de la historia hasta ahora, en el que murieron 30 personas.

La segunda catástrofe natural más cara fue el terremoto de la magnitud 7,7 en Myanmar, en el que murieron 4.500 personas y que causó pérdidas por valor de 12.000 millones de dólares (10.256 millones de euros) pero sólo una pequeña parte estaba asegurada. EFE

