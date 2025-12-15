Las doce noticias del año 2025 en el mundo

11 minutos

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- Los incendios en Los Ángeles, la muerte del papa Francisco, la declaración de genocidio en Gaza, la revolución de la Generación Z en Nepal, el primer ataque mortal contra una supuesta narcolancha en el Caribe y la prohibición de redes sociales a menores en Australia son algunos de los acontecimientos más destacados de 2025.

Estas son las doce noticias del año en el mundo:

Los incendios devastadores en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles inició enero con una oleada de incendios devastadores. El fuego, que tardó en extinguirse unas tres semanas, afectó especialmente a los residentes de Altadena y Pacific Palisades y mató a una treintena de personas. En total, hubo más de 15.000 hectáreas destrozadas y pérdidas de más de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) en inmuebles.

A su vez, ese desastre natural saltó a la arena política: el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de incompetente al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, por su gestión de la situación, y este último le criticó por propagar «desinformación» en lugar de centrarse en ayudar.

Día de los aranceles

Una de las medidas más controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump, este año fue la aprobación el 2 de abril de aranceles a más de 180 países en lo que él denominó el “Día de la Liberación». Esta decisión dio inicio a una guerra comercial global que ha marcado la economía mundial y las relaciones internacionales durante todo 2025.

La imagen del presidente republicano sujetando unas tablas con los distintos aranceles impuestos se ha convertido en una de las fotografías más recordadas del año. Trump justifica estas medidas proteccionistas por el enorme déficit comercial de Estados Unidos con otros países, aunque también ha recurrido a los aranceles con otros fines: los aplicó a México por considerar que no controla suficientemente el flujo de drogas y migrantes hacia EEUU, y a China por el envío de fentanilo a su territorio.

Tras meses de intensas negociaciones, los nuevos aranceles fueron entrando en vigor con diferentes niveles según los acuerdos alcanzados previamente. Su impacto en la economía global aún está por evaluarse.

La muerte del papa Francisco

La muerte de Francisco, el papa de los pobres que con un valiente mensaje político y social intentó cambiar la Iglesia, y la elección, diecisiete días después, de León XIV, el primer pontífice estadounidense, pero también peruano, fue uno de los momentos más destacados del año.

A pesar de sus 38 días de hospitalización, en los que sufrió hasta tres crisis que hicieron temer por su vida, la muerte de Francisco, el 21 de abril, fue una relativa sorpresa. Había reaparecido el día anterior para saludar a los fieles en la plaza de San Pedro en lo que parecía una recuperación, pero que finalmente se tornó en la despedida del hombre que dirigió la Iglesia durante 12 años.

Cumbre de La Haya y crecimiento del gasto en defensa

La Haya se convirtió en el centro de la política atlántica en 2025, cuando los líderes de la OTAN se reunieron el pasado 25 de junio en una cumbre destinada a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB durante la próxima década. La prolongación de la invasión rusa de Ucrania llevó a los aliados a revisar sus capacidades en defensa frente a la amenaza de Moscú.

España fue el único país que rechazó ese incremento y mantuvo su posición de limitarlo al 2,1 % del PIB. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió esa postura durante la cumbre, frente al desacuerdo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del presidente estadounidense, Donald Trump, que en los meses posteriores a la cumbre ha acusado al país de «no jugar en equipo» y ha amenazado con represalias comerciales e, incluso, con una posible expulsión de la Alianza.

La Cumbre de Alaska

La cumbre entre Estados Unidos y Rusia celebrada en Alaska el 15 de agosto de 2025 reunió a los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin. Fue la primera ocasión en que Putin fue invitado a un país occidental desde la invasión de Ucrania y desde que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra.

El encuentro, que terminó antes de lo previsto, buscaba que el líder ruso aceptara negociar un alto el fuego en Ucrania, algo que finalmente no ocurrió. Aun así, Putin logró volver a la escena internacional tras un periodo de aislamiento, especialmente por parte de los países occidentales, lo que se interpretó como un triunfo diplomático para Rusia, que no hizo concesiones para avanzar hacia el final de la guerra.

Las protestas de la Generación Z en Nepal

La indignación por el estilo de vida lujoso de los hijos de la élite fue la chispa que prendió la mecha de la revolución en Nepal, donde los jóvenes salieron a las calles el pasado 8 de septiembre y lograron derrocar al presidente del país en apenas 24 horas.

Y es que este 2025 ha sido el año de la Generación Z, que ha saltado al centro del tablero político con una serie de protestas que se han extendido por todo el mundo, desde Nepal a Ecuador, pasando por Marruecos, Filipinas y Paraguay.

Nacidas en su mayoría en las redes sociales, los detonantes y las demandas de las protestas varían en cada país, aunque en todos subyace la insatisfacción por la desigualdad y la corrupción y el hartazgo por lo que consideran una falta de respuestas por parte de los Gobiernos.

El primer ataque contra una supuesta narcolancha

El 2 de septiembre hubo un punto de inflexión en la ya de por sí tensa relación entre EE.UU. y Venezuela: el Gobierno de Donald Trump efectuó su primer ataque a una supuesta narcolancha en aguas internacionales en el mar Caribe. Desde entonces, el operativo ‘Lanza del Sur’ ha hundido tanto en el Caribe como en el Pacífico una veintena de lanchas atribuidas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y ha causado la muerte a al menos 87 personas.

Esta ofensiva ha tenido para el líder republicano un coste político interno tras saberse que en el primero de esos ataques se efectuó un segundo bombardeo contra la misma lancha para matar a dos supervivientes, una acción que el Congreso prevé investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra.

La multa a Google

Google recibió el 5 de septiembre una multa de 2.950 millones de euros (unos 3.460 millones de dólares) por parte de la Comisión Europea por abusos en el mercado de la publicidad online al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.

Fue la sanción más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la de más de 4.000 millones de euros dirigida también contra esa plataforma por violar las normas comunitarias de la competencia a través de Android.

La respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, fue firme: tachó de «muy injusta» la medida y advirtió de que su Administración no la iba a tolerar, mientras que Google presentó en noviembre «cambios significativos» para abordar posibles conflictos de interés, como una mayor interoperabilidad de sus herramientas publicitarias, e incidió en su intención de interponer un recurso.

Declaración de genocidio

El 16 de septiembre la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó lo que muchos organismos y asociaciones llevaban denunciando desde que Israel inició su ofensiva contra Gaza dos años atrás: el Estado hebreo ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja.

Una declaración que llegaba en un momento crítico para los gazatíes, con decenas de miles de muertos tras meses de bombardeos diarios y un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria impuesto por las autoridades israelíes. De hecho, la escasez de alimentos en Gaza era tal que la ONU había declarado durante el verano la situación de hambruna en el enclave palestino.

Meses después, el futuro de los palestinos en Gaza sigue siendo incierto. El 11 de octubre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás, pendiente de avanzar hacia una segunda fase cuando concluya la devolución de los rehenes israelíes por parte del grupo islamista, aunque el conteo diario de muertes no ha cesado, mientras las lluvias asolan un lugar ya de por sí convertido en escombros.

También está por ver si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tendrá que rendir cuentas por su ofensiva contra Gaza, ya que pesa sobre él una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).

El boicot a Eurovisión

España, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia han provocado un terremoto en el Festival de la canción de Eurovisión al retirarse de la edición de 2026 por la participación de Israel. Querían que se le excluyera por sus violaciones de los derechos humanos en Gaza pero una aplastante mayoría de los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con Alemania a la cabeza, decidió que permaneciera.

Es la primera vez que un bloque de países tratar de hacer un boicot a un concurso que comenzó en 1956 como un inocente entretenimiento y que con los años se ha convertido en un terreno de batalla política, con Israel como principal objetivo desde que invadió Gaza. Aunque solo se han retirado cinco países, las opiniones públicas de otros, como Reino Unido, Portugal o Bélgica, se han mostrado a favor de la expulsión de Israel, por lo que en los cinco meses que faltan para que se celebre el concurso, en Viena, aún podrían cambiar las tornas.

La prohibición de RRSS a menores de 16 en Australia

Australia se ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Lo hizo con una ley que entró en vigor el 10 de diciembre y que estuvo impulsada por familias afectadas por los efectos nocivos de ciertas plataformas, incluidos casos que derivaron en suicidios.

La normativa, calificada de histórica por las autoridades australianas, obliga a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, Twitch y Kick a demostrar que han tomado «medidas razonables» para identificar y desactivar perfiles de usuarios por debajo de la edad permitida. Tras su aprobación, países como Nueva Zelanda, Dinamarca y España se han planteado un control más severo en el acceso de los menores a las redes.

La victoria del ultraderechista Kast en Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo con contundencia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.

El nuevo Chile de Kast conformará, junto con la Argentina de Javier Milei, el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con otros Gobiernos como el del salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o Santiago Peña en Paraguay. El giro en Chile se suma al de Bolivia, donde la victoria de Rodriga Paz puso fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), y el que puede darse en Honduras, donde no se ha resuelto el recuento 15 días después de las elecciones.

EFE