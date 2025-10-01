The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las empresas privadas eliminaron 32.000 trabajos en septiembre en EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las empresas privadas eliminaron miles de empleos en septiembre en Estados Unidos, una contracción que impacta en la mayoría de los sectores, desde la industria a los servicios financieros, según la encuesta de ADP/Stanford Lab publicada el miércoles.

En septiembre, el sector privado eliminó más empleos de los que creó (-32.000), con las mayores pérdidas en sectores como el ocio, la hostelería y los servicios profesionales, según la encuesta mensual, considerada un barómetro más o menos fiable de las cifras oficiales.

La publicación de estas cifras, prevista para inicialmente el viernes, es incierta debido a la parálisis presupuestaria en Estados Unidos.

Los analistas esperaban la creación de unos 45.000 trabajos, según el consenso publicado por MarketWatch.

«A pesar del crecimiento económico fuerte que vimos en el segundo trimestre, los datos de este mes valida lo que habíamos visto en el mercado laboral: que las empresas estadounidenses están siendo cautelosas para contratar», indicó la economista jefe de la encuesta, Nela Richardson.

La analista explicó a la prensa que la contracción se debe, en particular, a una revisión de su muestra anual.

«Inclusive si las cifras cambiaron, la historia de fondo es la misma», comentó. «Las contrataciones se han ralentizado desde inicios de año», resumió.

myl/spi/val/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR