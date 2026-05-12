Las entradas para el concierto de Kanye West en Tiflis se agotan en pocas horas

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Tiflis, 12 may (EFE).- Las entradas para el concierto del rapero estadounidense Kanye West en Georgia, el próximo 12 de junio, se agotaron en unas horas, informaron este martes los organizadores del evento.

«Solo hicieron falta ocho horas para vender 70.000 entradas para el ‘YE Show’. Otro récord para Starring Georgia», señala un comunicado de los organizadores.

Los precios de las entradas oscilaban entre los 270 y 1.600 lari (entre 100 y 600 dólares).

El famoso rapero inició el mes pasado su gira mundial ‘Ye Live Concert Tour’, que lo llevará hasta el próximo agosto por estadios de todo el mundo pero que se ha visto rodeada de la polémica.

Se cancelaron varios de los conciertos de su gira en países como Reino Unido, Polonia, Suiza, Francia y Corea del Sur, o incluso fueron vetados por las autoridades, debido a su historial de comentarios antisemitas y racistas, y declaraciones de admiración hacia Hitler y el nazismo.

Recientemente Kanye West, conocido ahora como Ye, se disculpó públicamente por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a su trastorno bipolar.

El espectáculo del rapero estadounidense en el estadio Dinamo Arena de Tiflis está programado para el 12 de junio. EFE

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