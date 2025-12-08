The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Las exportaciones chinas de tierras raras crecen un 26 % entre octubre y noviembre

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- Las exportaciones chinas de tierras raras repuntaron un 26 % entre octubre y noviembre después del acuerdo entre China y Estados Unidos, por el cual Pekín suspendió durante un año las últimas restricciones que impuso a la venta al exterior de estos minerales clave para defensa o automoción.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas este lunes por la Administración General de Aduanas de China, el volumen de tierras raras vendido por el país asiático al resto del mundo aumentó un 26,49 % en noviembre si se compara con el dato del mes anterior, aunque en la medición interanual el repunte es levemente inferior (+24,42 %).

En octubre, el volumen de ventas al exterior de estos minerales había repuntado casi un 75 % intermensual.

Por su parte, el valor al que se vendieron sigue marcando una tendencia dispar: en noviembre, cayó un 12,5 % frente al mes anterior pero, aun así, sigue suponiendo un 34,62 % más que en el mismo mes de 2024.

La demanda global y la incertidumbre por las limitaciones se han traducido, según las cifras divulgadas hoy por Aduanas, en una subida del 11,7 % interanual en el volumen de ventas de tierras raras entre enero y noviembre, y del 0,9 % en su valor.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Y a principios de octubre, el Ministerio chino de Comercio elevó a 12 el número de minerales de ese grupo cuya exportación quedaba restringida al añadir otros cinco al listado: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Sin embargo, tras la reunión a finales de ese mismo mes entre los presidentes de China y EE. UU., Xi Jinping y Donald Trump, Pekín suspendió durante un año los controles anunciados el 9 de octubre a la venta al exterior de tierras raras y materiales estratégicos; con ello, el mandatario estadounidense dio por «resuelto» el conflicto por estos minerales.

Los controles fueron especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también chips o aeronáutica-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos. EFE

vec/jacb/enb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR