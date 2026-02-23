Las fuerzas estadounidenses se retiran de una importante base en Siria

Estados Unidos comenzó este lunes a retirarse de una importante base en una región del noreste de Siria aún bajo control de las fuerzas kurdas y debe completar su salida del país en un mes, indicaron tres fuentes a la AFP.

Estados Unidos estableció a partir de 2014 bases en zonas fuera del control del derrocado presidente sirio Bashar al Asad para coordinar la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), derrotado en 2019.

Un equipo de AFP vio una columna de decenas de camiones pesados, cargados de vehículos, en una carretera de la provincia de Hasaka, donde se encuentra la base de Qasrak. Se dirigían hacia la frontera con Irak.

Un alto cargo kurdo que pidió el anonimato dijo que Estados Unidos ha comenzado a retirarse el lunes de la base de Qasrak.

Las fuerzas estadounidenses, a la cabeza de la coalición antiyihadista y con 1.000 militares en el país desde hace más de una década, ya se retiraron de dos bases en las últimas semanas: Al Tanf (sudeste) y Al Shadadi (noreste).

«Dentro de un mes, se habrán retirado de Siria y no habrá más presencia militar en las bases», indicó a la AFP un alto cargo gubernamental sirio que pidió el anonimato.

Un diplomático, que también se negó a ser identificado, precisó a la AFP que «la retirada debería haberse completado en veinte días» y que Estados Unidos no mantendrá más bases en Siria. La fuente kurda confirmó esta información.

La retirada de Estados Unidos se produce cuando el Estado sirio, apoyado por Washington, extiende su control sobre el norte y el noreste Siria, que estaba bajo el mando de los kurdos.

Las fuerzas kurdas deben integrarse en el ejército sirio, según un acuerdo entre ambas partes anunciado a finales de enero.

