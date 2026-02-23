Las intensas lluvias causan inundaciones y aludes en numerosos puntos de Perú

Lima, 23 feb (EFE).- Las fuertes lluvias registradas en Perú este fin de semana han provocado inundaciones y «huaicos» (aludes) en regiones del sur, especialmente en Arequipa e Ica, y también del norte costero, Piura y Tumbes, aunque todavía no hay informes sobre daños.

El departamento de Arequipa es por el momento el más afectado por las intensas lluvias y en los últimos días numerosas calles se han inundado.

Además se han sucedido varios aludes de fango y agua que ha llegado a entrar en viviendas y han causado daños en carreteras, terrenos agrícolas y edificios.

Este lunes acudieron autoridades nacionales al distrito de Yanahuara, uno de los más acomodados de la ciudad de Arequipa, donde se coordinan las acciones estatales para reparar los desperfectos en las vías y también la respuesta humanitaria para las poblaciones afectadas.

El domingo fallecieron un padre y su hijo menor de edad al ser arrastrados por la corriente en el distrito de Cayma, también en Arequipa, confirmó el alcalde de la zona, Juan Carlos Linares, lo que eleva a cuatro el número de muertos en esta región en la temporada de lluvias.

También en el departamento meridional de Ica se han producido varios aludes que, además de a poblaciones, han afectado a la carretera Panamericana Sur, lo que provocó el cierre parcial de varios tramos durante el fin de semana.

Este lunes, un alud ocurrido a primera hora de la mañana local bloqueó el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, por lo que durante horas cientos de vehículos de carga pesada y de pasajeros permanecieron varados.

Por otro lado, en la costa norte, especialmente en Piura, Tumbes y Lambayeque, se registraron lluvias intensas de nivel rojo los últimos días que han ocasionado daños en infraestructuras y edificios.

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó este lunes de que hay 378 distritos de la sierra y costa norte con riesgo de deslizamientos y otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al aviso meteorológico del Senamhi, que anuncia «precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el miércoles 25 de febrero».

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que varios ríos de estas regiones alcanzaron el umbral rojo, lo que pone en riesgo a las poblaciones de comunidades cercanas. EFE

