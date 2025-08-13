Las ventas de eléctricos se estancan en EEUU con Trump pero suben en el resto del mundo

Washington, 13 ago (EFE).- Las ventas de automóviles eléctricos se estancaron en EEUU y Canadá durante los primeros siete meses de 2025 a consecuencia de la llegada al poder de Donald Trump, mientras que en el resto del mundo aumentaron entre un 30 y un 40 %, reveló un informe publicado este miércoles.

El informe de la firma Rho Motion evidencia el efecto de las políticas de la Administración de Trump en contra de los vehículos eléctricos al indicar que, de enero a julio, sus ventas en EE.UU.solo sumaron 1 millón de unidades, un crecimiento del 2 %.

En comparación, durante ese mismo periodo, en China se vendieron 6,5 millones de VE (+29 %), en Europa 2,3 millones (+30 %), y en el resto del mundo 0,9 millones (+42 %).

Charles Lester, gerente de datos de Rho Motion, indicó en un comunicado que «las ventas globales de VE han superado los 10,7 millones en los primeros siete meses de 2025, un robusto crecimiento del 27 % con respecto al año anterior».

«En cambio, el crecimiento en Norteamérica ha sido limitado en lo que va de 2025, con Estados Unidos enfrentando obstáculos normativos y Canadá experimentando una desaceleración», explicó Lester.

Y aunque añadió que aunque espera un «repunte temporal» en EE.UU. antes de que su Gobierno elimine a finales de septiembre los créditos fiscales para la compra de eléctricos, a ese aumento le seguirá una «probable caída».

El 20 de enero de 2025, nada más asumir la presidencia de EE.UU., Trump emitió una serie de decretos para cancelar todas las ayudas federales para la fabricación de VE y tecnologías de energía limpia, y las directivas de la lucha contra el cambio climático de la presidencia de Joe Biden (2021-2025).

Posteriormente, Trump también eliminó ayudas para la instalación de estaciones de carga e incluyó en su controvertida ley de reforma fiscal la eliminación de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, y que supone una subvención de 7.500 dólares por automóvil.

Los créditos fiscales para la compra de VE dejarán de aplicarse a partir del 30 de septiembre, lo que supone en la práctica el encarecimiento de los precios de los vehículos en 7.500 dólares por unidad.

Ante las nuevas políticas de la Administración de Trump, los principales fabricantes de automóviles han empezado a eliminar o retrasar sus inversiones en VE en favor de un aumento de la producción de vehículos con motores de combustión. EFE

