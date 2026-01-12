Las ventas de Mercedes-Benz cayeron un 10 % en 2025 hasta 2,16 millones de vehículos

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 12 ene (EFE).- El grupo Mercedes-Benz registró una caída de ventas mundiales del 10 % interanual durante el ejercicio 2025, con un total de 2,16 millones de unidades comercializadas.

La firma de Stuttgart informó este lunes de que las ventas de turismos de la marca con la estrella cayeron el pasado ejercicio a 1,8 millones de unidades (-9 % respecto a 2024) y las de furgonetas bajaron hasta 359.100 unidades (-11 %) .

Las ventas de vehículos eléctricos dse redujeron en 2025 hasta 197.300 unidades (-4 %).

El presidente del grupo, Ola Källenius, dijo que «2025 marca el pistoletazo de salida de la mayor ofensiva de producto y tecnología de Mercedes-Benz, con los sistemas de propulsión eléctrica más novedosos y software inteligente».

Las ventas de turismos de Mercedes-Benz bajaron el año pasado en Europa (-1 %), en China (-19 %), debido a la fuerte competencia, y en EE.UU. (-12 %) por los aranceles, pero subieron en Sudamérica (+54 %).

Las ventas de los modelos en el segmento más elevado, el de la gama de lujo como los Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, la Clase G, la Clase S, o los modelos GLS, EQS y EQS SUV, bajaron el año pasado hasta 268.000 unidades (-5 % respecto al año anterior).

Las entregas en el segmento principal, de todos los derivados de la Clase C y E, el EQC, el EQE y el EQE SUV, cayeron el año pasado hasta 1,049 millones, (-10 % interanual).

Las ventas en el segmento de entrada, con las clases A y B, y el eléctrico EQA, se redujeron hasta 483.300 unidades (-10 %).

«En 2026, 140 años después de que Mercedes-Benz inventara el automóvil, mantenemos nuestra ofensiva de producto», añadió Källenius. EFE

aia/rcf