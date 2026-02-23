Latam reanuda vuelos de Colombia a Venezuela y confirma frecuencias diarias desde abril

1 minuto

Bogotá, 23 feb (EFE).- La aerolínea Latam reanudó este lunes sus vuelos entre Bogotá y Caracas con cuatro frecuencias semanales, tal como había anunciado, y confirmó que a partir del próximo 1 de abril incrementará la operación a un vuelo diario para fortalecer la conectividad entre Colombia y Venezuela.

«Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado», señaló la directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, citada en un comunicado.

La compañía operará inicialmente cuatro vuelos a la semana, los lunes, miércoles, viernes y domingo, pero a partir del 1 de abril la frecuencia aumentará a un vuelo diario «para reafirmar su compromiso de crecimiento sostenido en el mercado venezolano».

Los vuelos entre Colombia y Venezuela fueron suspendidos a finales de noviembre luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar la precaución al sobrevolar ese país, lo que llevó a restricciones por parte de las autoridades venezolanas.

En las últimas semanas varias aerolíneas han retomado sus operaciones en medio de la reapertura progresiva de las conexiones aéreas.

Wingo reinició en enero la ruta Bogotá-Caracas, mientras que Avianca lo hizo el pasado 12 de febrero con una frecuencia diaria, en un proceso que busca restablecer la conectividad aérea y el intercambio económico y humano entre ambos países. EFE

