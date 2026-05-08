Laura Fernández jura como la presidenta 50 en la historia de Costa Rica

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San José, 8 may (EFE).- Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 de Costa Rica y la segunda mujer en llegar al cargo en la historia del país para el periodo 2026-2030, tras lo cual recibió la banda presidencial en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional

Fernández, de 39 años y del derechista Partido Pueblo Soberano, tomó posesión ante la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, la primera vez en que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano.

El presidente saliente, Rodrigo Chaves, traspasó el poder a quien fue su ministra de la Presidencia, que ejercerá como mandataria durante los próximos cuatro años.

Cuando regresó a su asiento tras recibir la banda presidencial, Fernández se mostró emocionada, llevándose la mano a la cara para contener alguna lágrima.

La presidenta de la Asamblea Legislativa señaló en su discurso que este «acto marca el inicio de una nueva administración y demuestra la solidez del Estado costarricense (…) Es además una muestra de la madurez cívica de un país que ha hecho de la democracia su mayor fortaleza».

En la ceremonia también tomaron posesión el primer vicepresidente, Francisco Gamboa, y el segundo vicepresidente, Douglas Soto, quien también ejercerá como embajador en Washington.

Fernández, vestida de blanco, llegó acompañada de su esposo, Jeffry Mauricio Umaña, y la última actividad oficial que tendrá durante el día será un saludo a las delegaciones internacionales en el Centro de Convenciones, ubicado en las afueras de la capital.

En este traspaso de poderes participan delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales, que comenzaron a llegar al país desde el pasado miércoles.

Entre los representantes de alto nivel que participan en el evento se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

La ceremonia celebrada en el Estadio Nacional de San José contó con la presencia de miles de personas en las tribunas que entraron de manera gratuita y continuará con actividades culturales y conciertos durante el resto del día. EFE

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