Laura Pausini será la copresentadora del Festival de Sanremo

3 minutos

Roma, 12 ene (EFE).- La cantante italiana de fama internacional Laura Pausini será copresentadora las cinco noches que durará el Festival de Música de San Remo 2026, el mayor evento musical en Italia, anunció este lunes el director artístico y también presentador Carlo Conti en el telediario del canal Rai 1.

«Estoy muy feliz y emocionada, San Remo es toda mi sonrisa, mis miedos, mis emociones», dijo la cantante que vio despegar su carrera internacional ganando la sección de Revelaciones de este certamen en 1993 con ‘La solitudine.

Pausini explicó que se preparará con «mucho cuidado» para esta nueva experiencia televisiva, después de ser jurado en otros programas dedicados a la música.

«Agradezco a Laura su entusiasta aceptación de mi invitación», dijo por su parte Carlo Conti. «Es un gran honor y una gran alegría compartir la conducción del festival con una artista y mujer tan fuerte, carismática y divertida como Laura. Además, contaremos con la presencia de varios copresentadores cada noche, que animarán el escenario del Teatro Ariston», adelantó.

Laura Pausini regresará al escenario del Teatro Ariston como copresentadora tras sus participaciones al comienzo de su carrera en 1993 y 1994 y seis apariciones como invitada especial entre 2001 y 2022.

«Nací artísticamente en Sanremo en 1993, y este año regreso orgullosa y emocionada porque, con todo el honor y la alegría del mundo, presentaré la 76.ª edición del Festival junto a Carlo Conti. Las primeras veces nunca se olvidan, y como el primer beso, me emociono. He pasado toda mi vida viendo Sanremo y nunca pensé que me encontraría en este papel ahora», agregó la cantante.

Y agregó: «Le doy las gracias a Carlo; el respeto que siempre he sentido por él también se ha convertido en confianza; ha logrado superar mi miedo a imaginarme como presentadora. Estoy deseando divertirme y emocionarme con él a mi lado. Haré todo lo posible para estar a la altura de esta etapa, que sigue siendo la más importante para mí»

Ícono del pop mundial, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 6.000 millones de reproducciones, la primera y única italiana en ganar un Grammy y entrar en el Billboard Hot 100, Laura Pausini ha ganado cuatro premios Grammy Latinos y fue honrada por la Academia Latina de la Grabación como «Persona del Año 2023». la primera hablante no nativa de español en recibir este reconocimiento.

Además de ganar un Globo de Oro, una nominación al Óscar y una al Emmy, también presentó el Festival de Eurovisión 2022 en Turín junto a Mika y Alessandro Cattelan.

Pausini y Conti presentará una edición en la que participaran la reconocida cantante italiana Patty Pravo, Elettra Lamborghini o el rapero Fedez, entre una lista de 30 artistas, entre solistas, dúos o grupos de todo tipo, que pasarán por la 76 edición del famoso festival de la canción italiana entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

El Festival de Sanremo es una de las citas más esperadas del calendario cultural italiano, casi un ‘monotema’ nacional en los cinco días que dura, y en los últimos años ha logrado un importante seguimiento, el año pasado superando el 60 % de cuota de pantalla.

Además de este certamen sale el representante italiano en Eurovisión, con importantes éxitos internacionales en los últimos tiempos como el grupo Maneskin, ganador de ‘Micrófono de cristal’, Mahmood y Blanco, Marco Mengoni, Angelina Mango o Lucio Corsi. EFE

ccg/ajs