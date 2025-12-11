Lavrov recuerda a Europa que Rusia también necesita garantías de seguridad

3 minutos

Moscú, 11 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las propuestas europeas para el arreglo pacífico de la guerra en Ucrania y recordó que Rusia también necesita garantías de seguridad en relación a la OTAN.

«Europa intenta por todos los medios sentarse en la mesa de negociaciones. Pero esas ideas que está pergeñando Europa no serán útiles para las negociaciones», dijo Lavrov al intervenir ante el cuerpo diplomático extranjero destacado en Moscú.

Lavrov subrayó que por lo que la prensa ha filtrado sobre las consultas entre los europeos y EE.UU., los primeros quieren que Washington conceda garantías de seguridad a Kiev «ignorando cualquier tipo de interés de seguridad de Rusia».

«Esa es una postura unilateral. No tengo ninguna duda de que no tiene ningún futuro, en caso de que lo que dicen sea verdad», afirmo.

En respuesta, Lavrov resaltó que «mantienen su vigencia» las propuestas de seguridad colectiva que Moscú presentó en diciembre de 2021 a la OTAN, dos meses antes del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania.

«Éstas pueden ser un punto de partida o uno de los puntos de partida para tales discusiones (…) Al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania», señaló.

Recordó que el proyecto que Rusia presentó en 2021 aludía a la «seguridad indivisible», lo que incluía obligaciones jurídicas y mecanismos de control, y al rechazo del Kremlin a la expansión de la OTAN a Europa del Este y el espacio postsovietico.

Entonces, Rusia presentó unas demandas consideradas inadmisibles para Occidente como el retorno de la Alianza Atlántica a los límites de 1997, es decir, a la situación anterior a su ampliación a los antiguos países del bloque comunista y las tres repúblicas bálticas.

«Pero eso es lo que precisamente Occidente, al menos el Occidente europeo, categóricamente no desea, ya que ha decidido vernos como el eterno enemigo», insistió el ministro.

Lavrov subrayó que en la cumbre ruso-estadounidense de agosto en Alaska, Moscú presentó a Washington «propuestas adicionales» sobre seguridad colectiva.

Moscú está dispuesta a tratar dicho asunto «teniendo en cuenta los intereses de todas las partes y lograr un equilibrio entre los mismos sobre una base colectiva, teniendo en cuenta la realidad existente», señaló.

Ucrania mantendrá este jueves nuevos contactos con la llamada Coalición de los Voluntarios -liderada por los socios europeos de Kiev dispuestos a contribuir a su seguridad tras la guerra-, después de responder la víspera al plan de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Zelenski espera elaborar con EE.UU. y Europa tres documentos distintos. Uno de ellos para poner fin a la guerra con Rusia y los otros dos para que Ucrania reciba garantías de seguridad y de inversiones para su reconstrucción tras la guerra.

Como Rusia se niega a declarar un alto el fuego, Zelenski pidió a sus aliados que si quieren que se celebren elecciones presidenciales antes de que termine la guerra, tendrán que ofrecer garantías de seguridad.

Los ministros para Asuntos Europeos de la Unión Europea también se reúnen en la ciudad ucraniana de Leópolis para tratar el uso de los activos rusos congelados sobre todo en Bélgica para seguir apoyando a Ucrania. Bélgica se opone a dar este paso por temor a las posibles consecuencias financieras para el país.EFE

mos/alf