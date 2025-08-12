The Swiss voice in the world since 1935

Lavrov y Rubio confirman «enfoque positivo» respecto a cumbre Putin-Trump en Alaska

Moscú/Washington, 12 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, sostuvieron este martes una conversación telefónica en la que confirmaron el «enfoque positivo» de cara a la próxima cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump.

Lavrov y Rubio «debatieron varios aspectos de los preparativos para la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, del próximo 15 de agosto en Alaska», informó la diplomacia rusa en el portal oficial de Exteriores,

«Ambas partes confirmaron su enfoque para lograr una reunión exitosa», señaló Exteriores.

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó que esta llamada tuvo lugar con la intención de preparar el encuentro de los mandatarios y apuntó que ambas partes buscan que sea «exitoso».

Trump anunció el pasado 9 de agosto que se reuniría con su homólogo ruso en Alaska el viernes 15 de agosto, información confirmada por el Kremlin minutos después.

«Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países», dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Ambos líderes tratarán, en primer lugar, las «opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana», según Ushakov.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra.

Y la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018. EFE

