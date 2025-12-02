León XIV planea un viaje a África y menciona su deseo de visitar Latinoamérica

Tras concluir su primer viaje internacional como papa, León XIV declaró el martes que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

«Espero poder viajar a África, que podría ser mi próximo destino», declaró el papa estadounidense durante una rueda de prensa a bordo del avión papal, a su regreso de una visita de seis días a Turquía y Líbano.

«Personalmente, espero poder ir a Argelia para visitar los lugares relacionados con la vida de San Agustín», afirmó, en referencia al santo del siglo V originario de este país del norte de África.

León XIV también reiteró que le gustaría «mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa».

«Creo que Perú también me recibiría con agrado», bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero y del que también tiene la nacionalidad.

Cuando se le preguntó por la fecha de este viaje, respondió que el proyecto aún estaba en estudio, mencionando solo «2026 o 2027».

El papa, elegido en mayo, pertenece a la orden agustiniana, fundada en el siglo XIII y que cuenta con casi 3.000 miembros en unos 50 países.

Una viaje a África permitiría al jefe de la Iglesia católica «continuar el discurso del diálogo y tender puentes entre el mundo cristiano y el musulmán», declaró.

«La figura de San Agustín desempeña un papel importante como puente porque en Argelia es muy respetado como hijo de la nación», dijo el pontífice de 70 años.

El viaje a África también podría incluir visitas a Camerún y Guinea Ecuatorial, informó una fuente del Vaticano a AFP.

