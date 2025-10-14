Lecornu propone un aumento de los impuestos a los ricos de 6.500 millones de euros en 2026

1 minuto

París, 14 oct (EFE).- El nuevo Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propone aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo en respuesta a las exigencias en particular de los socialistas, de los que depende su continuidad.

En el proyecto de presupuestos para 2026 presentado este martes, el Ejecutivo ha diseñado dos nuevos dispositivos fiscales para las grandes fortunas de los que se esperan 2.500 millones de euros, el primero un impuesto sobre el patrimonio financiero que gravará los bienes no profesionales integrados en los holdings familiares.

Con ese instrumento, del que el Ejecutivo confía en encajar unos 1.000 millones de euros, se busca contrarrestar el uso de esos holdings, concebidos inicialmente para salvaguardar las empresas familiares, como instrumentos de optimización fiscal aprovechando las exenciones a los activos profesionales. EFE

ac/cat/vh