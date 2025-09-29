Legisladores de EEUU, abiertos a dialogar ante la inminente parálisis presupuestaria

afp_tickers

3 minutos

Legisladores estadounidenses se declararon el domingo «abiertos a dialogar» para evitar la inminente parálisis presupuestaria del gobierno federal, después de que la administración de Donald Trump amenazara con despidos masivos si no hay un acuerdo.

El Congreso tiene hasta el martes para aprobar un presupuesto y evitar la suspensión de la operativa gubernamental por falta de fondos, también conocida como cierre o «shutdown».

Trump está «abierto al diálogo» y «quiere actuar de buena fe», aseguró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en Fox News.

Sin embargo, Johnson no respondió explícitamente a la pregunta de si las negociaciones entre ambos partidos, actualmente en un punto muerto, se llevarían a cabo en la reunión del lunes.

El presidente republicano ya canceló un encuentro con la oposición demócrata la semana pasada.

«Esta reunión es un primer paso, pero (…) necesitamos negociaciones serias», declaró Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, el domingo en una entrevista con la NBC.

«Queremos encontrar un consenso bipartidista (…) que realmente satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense en materia de salud, seguridad y bienestar económico», dijo Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

«Espero que evitemos el ‘shutdown'», añadió el domingo en ABC.

El partido de Trump tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido a las normas del Senado debe negociar con los demócratas para asegurarse al menos siete de sus votos.

Los demócratas exigen que los republicanos restablezcan cientos de miles de millones de dólares en gasto sanitario.

De su lado, los republicanos argumentan que su plan de gastos temporal, que financia al gobierno hasta finales de noviembre, es el único sobre la mesa.

En marzo, ante la amenaza de una parálisis gubernamental, los republicanos se negaron a dialogar con los demócratas sobre los recortes presupuestarios y los despidos de miles de empleados públicos.

Diez senadores demócratas, incluido Schumer, votaron entonces a regañadientes a favor del proyecto de ley republicano para evitar un «shutdown».

Un «shutdown» del gobierno supone la suspensión de gran parte de los servicios federales, cientos de miles de empleados gubernamentales despedidos temporalmente, problemas en el tráfico aéreo y una importante interrupción en los pagos de la seguridad social.

Las batallas por las parálisis presupuestarias del gobierno federal se han convertido en una característica habitual de la política estadounidense tanto durante gobiernos republicanos como demócratas en un Washington cada vez más polarizado.

vla-bjt/md/mvl/ad