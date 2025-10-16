Legisladores griegos respaldan una reforma para permitir jornadas laborales de 13 horas

El Parlamento griego aprobó este jueves una controvertida reforma que permitiría jornadas laborales de 13 horas en circunstancias excepcionales.

Los diputados debatieron durante dos días el proyecto de ley, propuesto por el gobierno conservador, en medio de duras críticas por parte de sindicatos y partidos de la oposición.

Los sindicatos organizaron dos huelgas generales contra la reforma este mes, la última el martes, en la que miles de trabajadores protestaron contra una medida «digna de la Edad Media», según el partido de izquierda Syriza.

Syriza se negó a participar en la votación y el vocero de su bloque parlamentario, Christos Giannoulis, calificó el proyecto de «monstruosidad legislativa».

El gobierno insiste en que la jornada laboral de 13 horas es opcional, solo afecta al sector privado y solo puede aplicarse hasta 37 días al año.

Sin embargo, los gremios y la oposición denuncian que los trabajadores que se nieguen a trabajar más horas corren el riesgo de ser despedidos.

La nueva medida permite a los trabajadores realizar jornadas más largas para un solo empleador, ya que aquellos con varios empleos ya podían trabajar más horas en este país, donde la economía se recuperó desde la crisis financiera, pero sigue lastrada por los bajos salarios.

Según Eurostat, los griegos ya trabajan una media de 39,8 horas a la semana, frente a las 35,8 horas de media de la Unión Europea.

