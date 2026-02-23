Leo Bozell asume como embajador de EE.UU. en Sudáfrica en medio de tensiones diplomáticas

Nairobi, 23 feb (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Leo Brent Bozell III, asumió oficialmente sus funciones diplomáticas este lunes tras presentar sus credenciales ante el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (Dirco, inglés), en medio de un contexto de desacuerdos políticos entre ambos países.

Bozell, elegido por el presidente estadounidense Donald Trump en 2025 para representar a su país ante Sudáfrica, presentó formalmente sus documentos ante el director general adjunto de la Diplomacia Pública, Clayson Monyela, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores sudafricano.

“Estoy ansioso por comenzar este capítulo en el fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos y Sudáfrica. Espero promover las prioridades estadounidenses que construyan un país más seguro, más fuerte y más próspero, basado en el excepcionalismo estadounidense y en las oportunidades compartidas”, escribió Bozell en su cuenta de X.

Bozell es un periodista, escritor, empresario de medios, asesor político y activista conservador que en enero de 2025 había sido designado para dirigir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales hasta marzo pasado, cuando Trump lo nominó como embajador.

La llegada del nuevo embajador sucede en un momento en que las relaciones diplomáticas se encuentran en un punto complicado a raíz de acusaciones por parte del mandatario norteamericano a Pretoria de “confiscar” tierras y permitir un supuesto “genocidio blanco” de la minoría afrikáner.

Las tensiones continuaron con las críticas de Trump a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, por sus relaciones con Rusia y China, así como de mantener una postura hostil hacia Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Algo que provocó la aplicación de un arancel comercial del 30 % a productos sudafricanos y la eliminación total de la ayuda estadounidense al país, aunque el viernes pasado la Corte Suprema de EE.UU. declaró ilegales ese tipo de tasas y Trump anunció que los aranceles globales serían del 15 %.

En marzo de 2025, EE.UU. expulsó al embajador de Sudáfrica, Ebrahim Rasool, y hasta ahora la nación africana no cuenta con representante diplomático en Washington.

Tras el G20 encabezado por Sudáfrica en noviembre pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había afirmado que no invitaría a la nación africana al siguiente foro de líderes mundiales por supuestamente haber “saboteado” los intereses de EE.UU.

El último episodio de tensión diplomática sucedió en enero de este año cuando los norteamericanos reprocharon al Gobierno de Ramaphosa por acoger barcos de Irán en unas maniobras navales que se desarrollaron en aguas sudafricanas durante el ejercicio naval ‘Voluntad de paz 2026’. EFE

