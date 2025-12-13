Liberados 70 trabajadores retenidos por hombres armados en mina de esmeraldas en Colombia

2 minutos

Bogotá, 13 dic (EFE).- El Ejército y la Policía de Colombia rescataron este sábado a 70 trabajadores de la empresa minera Esmeraldas Santa Rosa que habían sido retenidos el viernes por hombres armados en una mina del municipio de Maripí, en el departamento de Boyacá, en el centro del país, informaron fuentes oficiales.

Durante la operación, las fuerzas de seguridad capturaron a ocho personas e incautaron armas, munición y material explosivo, según detalló el Ejército en redes sociales.

La incursión ocurrió el viernes por la tarde, cuando más de 30 hombres armados, vestidos con ropa negra, ingresaron a las instalaciones de Esmeraldas Santa Rosa en Maripí «con el propósito de hurtar las esmeraldas extraídas», según la información castrense.

La Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol) expresó en un comunicado su «enérgico rechazo» a los hechos, que calificó como «una amenaza directa contra la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores, sus familias y de la comunidad esmeraldera en general».

La emisora Caracol Radio informó que, de las 70 personas retenidas, más de 60 eran trabajadores de la empresa minera y ocho vigilantes de seguridad privada. Añadió que entre los capturados figuran cuatro empleados de Esmeraldas Santa Rosa.

«Esta mañana hablé con la fiscal general de la nación y ella dispuso los mejores equipos de la Fiscalía para lograr cero impunidad y que se aplique el máximo peso de la ley contra esos criminales», declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suarez, en un video difundido por la emisora.

Esmeraldas Santa Rosa, que el viernes informó de lo ocurrido en un comunicado, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el rescate.

Colombia lidera el mercado global de esmeraldas, con estimaciones que sitúan su participación entre el 70 % y el 90 % de la producción mundial. EFE

csr/joc/enb