Liberados en Venezuela dirigen caravana de motos en apoyo a familiares de presos políticos

2 minutos

Caracas, 8 feb (EFE).- Una caravana de motocicletas y automóviles partió este domingo desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles, una actividad en apoyo a familiares de presos políticos y encabezada por los opositores Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas, excarcelados horas antes.

La caravana llegó a las afueras de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde familiares de presos políticos han pernoctado desde hace un mes, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones.

«Venezuela es un país que merece vivir en libertad, en democracia (…). Yo quiero que todos asumamos que este país se salvó, que Venezuela va para adelante, que vamos a lograr desarrollar la democracia», expresó Guanipa, quien estuvo detenido desde mayo de 2025.

«Nuestra presencia aquí es para exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Venezuela», añadió el también exdiputado, rodeado de activistas y estudiantes a las afueras de El Helicoide.

Al lugar se sumaron Dignora Hernández, Catalina Ramos y María Oropeza, excarceladas también este domingo y parte del equipo del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, nobel de la paz 2025.

Hernández exigió la «libertad de Venezuela» y la liberación de los presos políticos, que superan los 600 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que haya personas detenidas por estos motivos, sino que asegura cometieron varios delitos.

En declaraciones previas, el exconcejal de Caracas Jesús Armas, arrestado en diciembre de 2024, denunció que fue «torturado» durante el tiempo en que estuvo detenido.

«Me llevaron a una casa clandestina que utilizan para las torturas. (…) Allí fui torturado, utilizaron la asfixia mecánica», aseguró Armas, quien lideró la organización en Caracas de la campaña del opositor Edmundo González Urrutia frente a Maduro en las presidenciales de 2024.

Durante este domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos.

Estas liberaciones, que son con medidas cautelares, se dan en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. EFE

