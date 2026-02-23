Liberan al exjuez tunecino Ahmed Souab tras la reducción de su condena en apelación

Argel, 23 feb (EFE).- El conocido abogado y exjuez tunecino Ahmed Souab, condenado el pasado mes de octubre a cinco años de prisión, fue liberado este lunes después de que el Tribunal de apelación redujera su pena a diez meses, según informó la agencia oficial TAP.

Souab compareció este lunes a distancia en la vista celebrada en un tribunal de la capital tunecina y «negó» los dos cargos por los que fue condenado: «amenazas relacionadas con un delito de terrorismo» y «poner en peligro a personas protegidas».

Según la radio estatal Mosaique, el letrado de 69 años, crítico con el presidente Kais Said, afirmó que había actuado como «un juez imparcial» que «defiende la independencia judicial».

Tras interrogar al exjuez y escuchar los argumentos de más de 20 de sus abogados, el Tribunal de Apelación de Túnez decidió ponerlo en libertad condicional de dos años manteniendo el cargo de «poner en peligro a personas protegidas».

En abril de 2025, la Fiscalía ordenó la apertura de una investigación contra Souab después de unas declaraciones que hizo frente al Colegio de Abogados en las que dijo, mientras realizaba un aparente gesto de degüello con la mano: «los cuchillos no son para los detenidos, los cuchillos son para el juez que va a dictar sentencia».

Las declaraciones, que se difundieron en redes sociales, se realizaron en referencia al macrojuicio del año pasado en el que casi cuarenta opositores fueron condenados a altas penas de prisión.

Desde que el presidente tunecino se arrogó plenos poderes en 2021 y reformó el sistema político y la Constitución, antes de su reelección en las elecciones de 2024, diversas organizaciones internacionales han denunciado una instrumentalización de la justicia, represión contra la disidencia y retrocesos en la libertad de expresión. EFE

