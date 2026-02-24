Libertad cierra con triunfo fecha en la que destacaron los argentinos Benedetto y Ayunta

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 23 feb (EFE).- El Libertad ganó este lunes por 1-0 al Manta en el cierre de la primera fecha de la liga ecuatoriana, en la que destacaron como figuras los argentinos Darío Benedetto, del Barcelona, y Franco Ayunta, del Delfín.

El nivel discreto de Libertad y el Manta apuntaba al empate, pero Anthony Cheré anotó el tanto del triunfo del Libertad en el tiempo de reposición.

Uno de los que brilló en esta fecha fue Benedetto, que con su gol hizo que Barcelona ganara por 1-0 a Técnico Universitario, tanto que también le valió para romper una sequía goleadora que mantenía desde el 5 de febrero de 2024.

Y el otro destacado fue Ayunta, que convirtió de penalti el gol que dio el triunfo por 1-0 a Delfín sobre el Deportivo Cuenca, en un partido que también pintaba para el empate.

El boliviano Bruno Miranda, del Aucas, y el panameño Manuel Gamboa, del Mushuc Runa, también convirtieron en esta fecha, aunque el duelo entre ambos equipos quedó 1-1.

Los otros goles de la jornada fueron de los ecuatorianos Janner Corozo y Alejandro Tobar, para el triunfo de Liga de Quito por 2-1 sobre Orense, que descontó a través de Renny Jaramillo.

Por su parte, el Independiente del Valle inició defendiendo el título de campeón que ganó la temporada pasada con el triunfo por 2-0 sobre el Guayaquil City con anotaciones de Djorkaeff Reasco y Layan Loor.

El Macará empató 0-0 con el Leones, debutante en la primera división de Ecuador; mientras que el partido entre Universidad Católica y Emelec fue aplazado por la organización del torneo.

Los primeros expulsados de la actual temporada fueron el defensa juvenil Virgilio Olaya y el centrocampista colombiano Stiven Tapiero, ambos del Aucas. EFE

rm/cbs/car