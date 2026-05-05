Libertad con fianza para un exministro de Zimbabue por corrupción de 2 millones de dólares

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Harare, 5 may (EFE).- El exministro zimbabuense Walter Mzembi logró la libertad bajo fianza a la espera de la sentencia en un caso en el que está acusado de cargos de corrupción y abuso de poder por valor de dos millones de dólares cuando era titular de la cartera de Turismo (2009-2017), confirmó a EFE este martes uno de sus abogados.

Mzembi salió este martes de la prisión de Chikurubi en la capital, Harare, tras pagar una fianza de mil dólares, después de que el juez Benjamin Chikowero, del Tribunal Superior de esa ciudad, le concediera este lunes esta medida.

Además del pago, las condiciones de su fianza incluyen la entrega de su pasaporte, que resida en su casa de Harare y que no se desplace a más de 30 kilómetros de la capital.

«Puedo confirmar que el Tribunal Superior de Harare concedió la libertad bajo fianza anoche al exministro Mzembi, pero no puedo hacer muchos comentarios porque el asunto está pendiente de resolución judicial y estamos a la espera de su fallo el 13 de mayo», declaró a EFE el letrado Killian Mandiki.

Los cargos contra el exministro están relacionados con una donación presuntamente ilegal a tres iglesias del país de televisores para espacios exteriores con un valor de dos millones de dólares (unos 1,7 millones de euros) y que habían sido previamente adquiridos para las zonas de aficionados durante el Mundial de Fútbol de 2010, algo que se hizo supuestamente sin autorización del Gobierno.

Mzembi estaba en prisión preventiva desde junio de 2025 cuando fue arrestado tras regresar de años de autoexilio en Sudáfrica, Esuatini y Zambia, a donde había huido junto con otros exministros zimbabuenses después del golpe militar que derrocó en 2017 al ya fallecido expresidente Robert Mugabe (1987-2017).

Este movimiento fue visto como un intento de estos políticos de evitar rendir cuentas ante la Justicia, incluyendo a Mzembi, que había sido ya inicialmente detenido en 2018 y se encontraba en pleno proceso judicial.

Desde entonces, además de abandonar el país, el exministro ha alegado problemas de salud que han alargado el juicio, tildado por él de proceso político. EFE

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