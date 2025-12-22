Liga jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y Barcelona una fase previa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 21 dic (EFE).- Liga de Quito venció este domingo por 2-0 a Universidad Católica y accedió a la fase de Grupos de Copa Libertadores 2026, mientras Barcelona, que perdió por 1-0 ante Independiente del Valle, debutará en la fase previa dos de ese torneo.

El atacante Michael Estrada anotó los dos goles de Liga, que no solo obtuvo un cupo en la fase de Grupos, sino que se tomó la revancha de la derrota del pasado jueves ante el mismo rival, que le ganó el título de la Copa Ecuador.

Liga de Quito sumó 69 puntos y alcanzó el segundo lugar del hexagonal final por el título de la actual temporada que ganó Independiente del Valle, y también jugará a la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores.

Barcelona se quedó con el pasaje a la fase previa dos de la Libertadores tras caer por 1-0 ante Independiente del Valle con gol de Ronald Briones. El equipo de Guayaquil quedó en el tercer puesto, con 67 unidades.

Universidad Católica también se clasificó a la primera fase previa de la próxima Libertadores como campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

Barcelona cerró una irregular temporada y no se entrenó con normalidad antes del partido de este domingo por inconvenientes económicos. Además, el pasado miércoles su defensa Mario Pineida fue asesinado.

Orense derrotó por 3-2 a Libertad, y ambos equipos jugarán la próxima Copa Sudamericana junto a Macará y Deportivo Cuenca.

El defensa Beder Caicedo, el atacante Diego Armas y el defensa Pedro Velasco convirtieron para Orense. Descontaron el atacante Eber Caicedo y el defensa Ronny Biojo. EFE

rm/sm/hbr