Liga y Barcelona mantienen la lucha por un cupo en fase de Grupos de la Libertadores 2026

Guayaquil (Ecuador), 12 dic (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona de Guayaquil continuarán el próximo domingo la lucha por obtener un billete para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, en la penúltima fecha del hexagonal final.

Liga, con 66 puntos, y Barcelona, con 64, jugarán en horario unificado los partidos contra Libertad y Orense, respectivamente, en busca de la victoria para alcanzar el mismo objetivo.

El Rey de Copas, como se lo conoce a la Liga, visitará al Libertad con el tinte de favorito, pues en el partido de ida del hexagonal ganó 3-1, aunque el Liberad, si bien es un cuadro modesto, se acostumbró a dar sorpresas en esta clase de partidos.

El Barcelona ganó el partido de ida a domicilio ante el Orense, pero tuvo dificultades como local, con solo una victoria sobre el Libertad.

El que se quede sin opción de estar en la fase de grupos deberá conformarse con ir a la fase previa dos de la Libertadores, porque el otro billete para la ronda de grupos está en manos del campeón de este año, el Independiente del Valle.

El cuadro del Valle, campeón anticipado del actual torneo, disputará un partido de trámite contra el Universidad Católica, que saldrá en busca del pase a la fase previa dos del torneo continental.

Si finalmente el ‘Trencito Azul’, como también le dicen a la Católica, no logra ese propósito en la Liga Pro, dispondrá del billete de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del fútbol ecuatoriano, para la primera fase previa de la Libertadores 2026.

En el otro hexagonal, en el que se disputan dos cupos para la próxima Copa Sudamericana, el líder del grupo, el Macará, con 59 puntos, recibirá al Deportivo Cuenca, que, con 53 unidades, aparecerá con una mínima opción de ir a la Sudamericana.

El segundo de la clasificación, el Aucas, con 55 unidades, visitará al colista del hexagonal, el Delfín, que tiene solo 36 enteros.

El Nacional confirmó en sus redes sociales que perdió la categoría por una resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), previo al partido contra Emelec, que, según el reglamento de la competición actual, ganará por 3-0.

– Partidos de la novena fecha de los hexagonales de la Liga Pro:

– Sábado: Macará-Deportivo Cuenca y Delfín-Aucas.

– Domingo: Libertad-Liga de Quito; Barcelona-Orense y Universidad Católica-Independiente del Valle.

– Lunes: Emelec-El Nacional, según la programación de la Liga Pro, previo a la sanción impuesta por la FEF. EFE

