Lituania cierra frontera con Bielorrusia durante noviembre por globos de contrabando

2 minutos

Riga, 29 oct (EFE).- Lituania cerrará su frontera con Bielorrusia durante al menos todo el mes de noviembre en respuesta a los vuelos de globos de contrabandistas procedentes del país vecino que violaron espacio aéreo lituano y perturbaron el tráfico aeroportuario en cuatro ocasiones la semana pasada, informó este míercoles la primera ministra lituana, Inga Ruginiene.

La jefa del Ejectuvio señaló que durante la reunión ordinaria del Gobierno «se tomó la decisión de cerrar la frontera entre Lituania y Bielorrusia en dos puntos fronterizos durante un mes y teniendo en cuenta que esta decisión podría prorrogarse tanto tiempo como sea necesario».

«Si seguimos viendo ataques dirigidos contra Lituania, continuaremos imponiendo esta medida estricta», dijo Ruginiene en rueda de prensa, al hacerse eco de declaraciones anteriores en las que afirmaba que el hecho de que el Gobierno de Bielorrusia tolere el lanzamiento de globos meteorológicos cargados de cigarrillos es una forma de guerra híbrida.

La decisión formal de cerrar la frontera, excepto para los ciudadanos lituanos y de la Unión Europea (UE) que regresan de Bielorrusia, llegó después de que Ruginiene anunciara el lunes que el ejército lituano estaba autorizado a derribar cualquier globo que violara su espacio aéreo.

También estarán autorizados a cruzar la frontera el personal y el correo diplomáticos.

La primera ministra agregó que está tratando de coordinar medidas con sus vecinos bálticos Letonia y Estonia, así como con Polonia, para presionar a Bielorrusia.

El jueves, Ruginiene visitará Letonia, que también limita con Bielorrusia y Rusia, para mantener conversaciones con la primera ministra letona, Evika Siliņa.

La cadena pública estonia informó de que Bielorrusia podría desviar hacia Estonia – que al igual que sus vecinos es miembro de la OTAN, pero sólo limita con Rusia- parte del tráfico de autobuses comerciales y turísticos que en principio habrían cruzado Lituania.

Las autoridades civiles y militares lituanas detectaron cuatro veces en la última semana globos que entraban en el espacio aéreo del país, lo que obligó a cerrar temporalmente las operaciones en el aeropuerto de Vilna en cuatro ocasiones y una vez en el aeropuerto de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania.

Las autoridades lituanas han dado pocos detalles sobre cómo y cuándo los globos podrían ser derribados, aunque apuntaron que las cargas de cigarrillos de contrabando que caen desde una gran altura también podrían causar daños a personas y propiedades en tierra. EFE

