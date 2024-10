Llega a televisión la película que «nació del miedo» y narra cómo una canción prendió Cuba

4 minutos

Javier Herrero

Madrid, 17 oct (EFE).- La película documental ‘Patria y vida: The Power of Music’, «que nació del miedo» a las posibles represalias contra los creadores de una canción que prendió las revueltas de 2021 contra el Gobierno cubano, llega este jueves a Movistar Plus+, una plataforma de televisión de pago española.

«Yo empecé a grabar las imágenes por el miedo; alguien nos recomendó que lo grabáramos todo y, cuando llegué a la sala con los montadores y vi todo lo que teníamos, se me multiplicó ese miedo, pero también se me multiplicó el amor», afirmó este lunes a EFE la directora de la cinta, la española Beatriz Luengo.

Junto a otras seis personas, incluida su pareja, el cubano Yotuel Romero, también fue ella quien compuso ‘Patria y vida’, la canción que subvertía desde el título mismo el ‘patria o muerte’ que proclamó Fidel Castro como lema del país tras la revolución que él abanderó hace más de 60 años.

«Siempre hemos pensado que la música es un transformador social. Yo me he cansado de decirlo, que estamos en un momento en la música donde el algoritmo es el nuevo jefe mundial, pero el algoritmo no tiene unos hijos a los que dejarle un mundo», reivindica la también intérprete y escritora.

Ese es uno de los focos de su documental, demostrar «que una canción que no tuvo ningún apoyo de repente es un himno y se vuelve una revolución y una palabra que se tatúan miles de personas».

«Introdujo algo que le faltaba al pueblo cubano, la fe de un cambio. Nunca yo había visto al pueblo cubano en la calle exigiendo su libertad, exigiendo un mejor país y exigiendo el fin de la dictadura», subraya sentado a su lado Yotuel, una celebridad como exintengrante de la banda cubana Orishas en un país que no puede pisar actualmente.

La canción los convirtió en ‘enemigo número 1’ del Gobierno cubano. En el documental se denuncian los intentos por silenciarla, ya fuese a través de «guerra cibernética», de una plataforma paralela de músicos afines al régimen que lanzaron otro tema o de medidas más coercitivas.

«Mi película no trata de convencer a nadie de nada, solamente te pone una realidad y tú sacas tu propia conclusión. Como dice un youtuber, que me encanta, no hay que ser cubano para llorar esta película», señala Luengo.

En 2022 fueron detenidos en La Habana uno de los compositores de la canción, Maykel Castillo, más conocido como Maykel Osorbo, así como Luis Manuel Otero, artista que se unió a la causa y se manifestó contra la censura. Según Amnistía Internacional, «fueron condenados injustamente a 9 y 5 años de prisión, respectivamente, en un proceso legal que no respetó las garantías del juicio justo».

«Se han quitado la careta ante el mundo. Ya sabemos qué es el régimen cubano, un régimen autoritario que piensa que el país es suyo, que pone y dispone a su antojo cualquier ley», denuncia Yotuel, convencido de que el documental puede dar más luz a esas injusticias y ayudar a presos como Castillo y Otero.

El documental recoge el momento en el que ‘Patria y vida’ se hizo con dos Latin Grammy, incluido el de mejor grabación del año, frente a un plantel de estrellas respaldadas por multinacionales. Cuando Luengo recogió el premio, reconoció haber sufrido amenazas personales y miedo por su familia.

«No estoy preparada psicológicamente para hablar de esa parte», se disculpa. «En ese momento de ganarte un Grammy de una manera tan inesperada compitiendo con Bad Bunny, mi propio shock me pudo más que el mensaje que realmente queremos transmitir. No quiero poner el foco en mí, porque yo estoy bien, estamos protegidos y en libertad, pero hay un montón de personas que no, como Maikel o Luis Manuel», alega.

«Con el miedo empecé a grabar y con el amor acabé esta película, porque cuando nos casamos, nos prometimos que lo suyo era mío y lo mío suyo, y el dolor también entraba en esa ecuación», apostilla sobre esta película y su relación con Yotuel. EFE

jhv/bal/ma/jac

(foto) (vídeo)