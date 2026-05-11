Llegan a Alemania cuatro pasajeros sin síntomas evacuados del crucero HV Hondius

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(Actualiza con declaraciones de Sanidad de Berlín)

Berlín, 11 may (EFE).- Cuatro pasajeros alemanes evacuados del crucero HV Hondius desde la isla española de Tenerife fueron trasladados este lunes a la Clínica Universitaria de Fráncfort, en el oeste de Alemania, sin que hayan presentado síntomas hasta el momento.

«Podemos confirmar que esta mañana de madrugada, a las 2:30 horas (00.30 GMT), han llegado cuatro personas que han tenido contacto (con el virus) al hospital universitario de Fráncfort», declaró este lunes un portavoz del Ministerio de Sanidad, Martin Elsässer, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

A lo largo de este lunes está previsto que los cuatro sean trasladados a sus regiones de origen, es decir, Berlín (este), Baden-Württemberg y Baviera (ambas en el sur) y Sajonia (este), en un desplazamiento organizado por las autoridades regionales y municipales, agregó.

«Seguimos estimando que el riesgo para la población es muy bajo», enfatizó Elsässer, que subrayó que las cuatro personas no han mostrado por el momento síntomas de ningún tipo.

El portavoz dio por sentado que la cuarentena será cumplida por los afectados en su hogar y que tendrá una duración correspondiente al periodo de incubación del hantavirus, de 45 días, y señaló que, como fue también el caso durante la pandemia de la covid-19, corresponderá a las autoridades sanitarias municipales vigilar su cumplimiento.

El departamento de prensa de la Clínica Universitaria de Fráncfort confirmó a EFE que los cuatro pasajeros del crucero han sido alojados una estación de aislamiento especializada, donde se les está sometiendo a exámenes médicos y se les han tomado pruebas para ser analizadas en laboratorios virológicos.

«Las personas examinadas se encuentran bien. Por el momento no se ha dado ningún síntoma de que estén enfermos», declaró el director de la estación de aislamiento para virus altamente patógenos del hospital de Fráncfort, Timo Wolf.

Un portavoz de las autoridades sanitarias de Berlín, Benedikt Brockmeyer, explicó a EFE que el afectado procedente de la capital alemana se encuentra bien y que, aunque en un inicio iba a ser admitido en el hospital universitario de la Charité durante 24 horas para ser examinado, tras su paso por la clínica de Fráncfort esto ya no será necesario.

«La persona de contacto está siendo trasladada a Berlín y en coordinación con la oficina sanitaria correspondiente pasará al aislamiento domiciliario», señaló.

«Si aparecen síntomas se ha acordado que entre en contacto de inmediato con la oficina de sanidad y que e organicen exámenes médicos en la Charité», agregó Brockmeyer.

Mientras tanto, otra pasajera alemana del HV Hondius está ingresada desde la semana pasada en la clínica universitaria de Düsseldorf, en el oeste del país, después de haber tenido «contacto estrecho» con una de las mujeres que murieron tras contagiarse del virus.

Según informó el viernes pasado la institución sanitaria, los análisis de laboratorio no han podido detectar la presencia del virus y su estado clínico es estable, pero pese a ello la mujer permanecerá en observación y será sometida a más controles, ya que el periodo de incubación del hantavirus es muy variable. EFE

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