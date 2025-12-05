Llegan a Argentina seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- Seis aviones de combate F-16 comprados por Argentina a Dinamarca, por importe de 258 millones de euros, con el objetivo de modernizar el sistema de defensa llegaron este viernes al país sudamericano y serán presentados el sábado en Córdoba en un acto presidio por el jefe del Estado, Javier Milei.

«Ya se encuentran en el país los primeros seis aviones de combate F-16, incoporados por la República Argentina como parte del proceso de modernización integral del sistema de defensa», informó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red social X.

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la recepción formal de seis de las 24 aeronaves que el Gobierno de Argentina acordó comprar a Dinamarca en abril de 2024, detalló este departamento.

Los seis aviones F-16 que llegaron este viernes al país serán destinados al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en el centro del país.

«Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de interceptación supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional», expresó el Ministerio.

El importe de la adquisición (301,2 millones de dólares, unos 258 millones de euros, serán pagados en cinco cuotas anuales.

El Gobierno planea que estos aviones F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage franceses hasta su retiro a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años.

Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país sudamericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16. EFE

