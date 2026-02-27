Llegan a Venezuela 133 migrantes repatriados en un vuelo procedente de Estados Unidos

1 minuto

Caracas, 27 feb (EFE).- Un total de 133 migrantes venezolanos llegaron este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En su canal de Telegram, la institución detalló que, del total, 100 son hombres, 28 son mujeres, cuatro son niños y uno es adolescente.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este es el vuelo número 117 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los migrantes fueron recibidos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país.

El lunes, retornaron 111 venezolanos en un vuelo de repatriación desde Miami, EE.UU., informó entonces la cartera de Interior y Justicia.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación. EFE

bam/csm/jrh