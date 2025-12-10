Llegan otros 218 venezolanos repatriados en un vuelo proveniente de Estados Unidos

Caracas, 10 dic (EFE).- Un vuelo proveniente de EE.UU. con 218 migrantes retornados aterrizó este miércoles en Venezuela, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe y tras la ola de cancelaciones temporales de vuelos hacia el país suramericano ante las advertencias sobre la seguridad de sobrevolar su espacio aéreo.

En un mensaje en Telegram, el programa Vuelta a la Patria -que gestiona el Estado venezolano- informó que en el vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, llegaron 181 hombres, 29 mujeres, cinco niños y tres niñas, quienes, dijo, fueron recibidos «siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro».

Se trata del vuelo número 98 del programa de repatriación, según la información oficial.

Venezuela y Estados Unidos -sin relaciones desde 2019- suscribieron en enero de este año un acuerdo para la repatriación periódica de migrantes al país suramericano.

Desde entonces, se han mantenido dos vuelos semanales -los miércoles y viernes- gestionados por Eastern Airlines desde Arizona y con destino a Caracas.

El acuerdo se ha mantenido incluso entre las tensiones políticas de ambos países y la cascada de cancelaciones de vuelos causada por una alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU., que el pasado 21 de noviembre instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

La crisis se profundizó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse «cerrado en su totalidad», un mensaje que Caracas repudió «con absoluta contundencia».

Tras esa declaración, Venezuela había afirmado que Estados Unidos suspendió «de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos», aunque las autoridades estadounidenses no anunciaron la suspensión del acuerdo.

Posteriormente, el Ministerio de Transporte del país suramericano informó que su Gobierno autorizó la llegada de vuelos de Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Trump.EFE

