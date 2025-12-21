Lluvias dispersas este domingo sobre varias provincias dominicanas

Santo Dominicana, 21 dic (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció lluvias dispersas para este domingo en varias provincias, mientras recordó el inicio del invierno, estación del año que se caracteriza por días más cortos y noches más largas, así como una disminución de las temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, desde tempranas horas del día se observarán nublados sobre varias provincias, debido a una débil vaguada al suroeste del país y el transporte de nubosidad por parte del viento del este/noreste.

Dicha nubosidad genera lluvias dispersas sobre provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona, esperándose que continúen el resto de las horas matutinas.

Durante la tarde y la noche, se espera que estas precipitaciones disminuyan gradualmente, prevaleciendo un cielo con nubes dispersas en gran parte del país, sin descartar algunas lluvias aisladas sobre la cordillera central y la región sureste de nuestro territorio.

Las temperaturas continuarán agradables, principalmente durante la noche y madrugada, por la época del año y el viento del noreste, siendo frescas en zonas montañosas y valles de interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas.EFE

