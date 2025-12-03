Lluvias obligan a suspender búsqueda de 30 desaparecidos en selva peruana

La Marina suspendió por lluvias la búsqueda de una treintena de desaparecidos que dejó el hundimiento el lunes de dos embarcaciones por un alud de tierra en la selva central de Perú, según autoridades.

Este martes un grupo de 11 buzos de la institución se sumó a las tareas para hallar al resto de las víctimas de la tragedia que deja 12 muertos en el remoto puerto fluvial de Iparia, en la región Ucayali.

Sin embargo, las «labores de rescate se suspendieron en la tarde por las fuertes lluvias», dijo la ingeniera Jessica Neyra, del Centro de Operaciones de Emergencia Regional en Ucayali.

Las operaciones se reanudarán el miércoles «hasta agotar las últimas esperanzas», agregó.

La Marina, junto a la policía y la Defensa Civil, está al frente del rescate.

El deslizamiento de tierra afectó a dos embarcaciones que estaban atracadas y las sumergió en el río Ucayali.

Una de ellas, con unos 65 ocupantes, había hecho una parada en su recorrido hacia apartadas comunidades indígenas. La otra estaba vacía, según las autoridades.

«Lo que se presume es que (los pasajeros) no hayan podido lograr salir de la embarcación y que se hayan hundido» con ella, dijo el capitán de la Marina Jonathan Novoa desde Pucallpa, capital de Ucayali, que está a varias horas del sitio del accidente.

Las tareas están encaminadas a «sacar la embarcación» y que los buzos verifiquen «si hay cuerpos adentro o no», agregó el oficial en diálogo telefónico.

Las autoridades no han dado una cifra definitiva de desaparecidos, pero estiman que pueden ser entre 30 y 36.

La comunidad nativa de Puerto Belén, presente en las labores de rescate, aseguró que muy probablemente este miércoles finalizará «la fase más delicada de la operación» con la recuperación de las «víctimas atrapadas».

«La confirmación del rescate ha generado una dolorosa expectativa entre los familiares y pobladores que permanecen en vigilia a orillas del puerto», señaló la comunidad en su página web.

El último accidente fluvial con un elevado número de víctimas se registró en el río Huallaga (noreste), en la Amazonía peruana, en agosto de 2021, cuando dos embarcaciones de pasajeros chocaron de frente en medio de la neblina.

Hubo 22 muertos y una de las naves iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con las autoridades.

