Logran remover una barcaza que llevaba dos semanas encallada en el puerto de San Juan

2 minutos

San Juan, 25 feb (EFE).- La Guardia Costera estadounidense logró este miércoles remover una barcaza que llevaba encallada desde el 9 de febrero en las rocas frente a la costa del Castillo de San Felipe del Morro, en la entrada de la bahía de San Juan.

La nave Defiant pudo ser retirada del lugar justo antes de que llegara la marea alta, después de que el primer intento realizado ayer fallara, desplazando solo levemente la barcaza tras más de una hora de esfuerzos.

La Guardia Costera informó en un comunicado de que la embarcación fue trasladada de manera segura hasta el muelle 16 del puerto de San Juan, que ha reanudado su tráfico habitual.

Tres embarcaciones de remolque llevaron a cabo el operativo, que incluyó presurizar con aire los compartimentos de la barcaza para mejorar su flotabilidad.

Antes de iniciar el traslado, las autoridades verificaron la estabilidad de la estructura, confirmaron que la presión de aire se mantenía adecuada y descartaron riesgos adicionales, incluido el posible hundimiento.

La barcaza había encallado el 9 de febrero, tras romperse el cable del remolcador que la guiaba hacia la bahía y una marejada la empujara contra el rompeolas frente al Castillo San Felipe del Morro.

De acuerdo a las autoridades, se extrajeron aproximadamente 1.000 galones (3.785 litros) de combustible residual y agua contaminada con hidrocarburos de la embarcación.

También se realizaron evaluaciones de corales y vida marina para mitigar los posibles impactos medioambientales durante las operaciones de retiro. EFE

